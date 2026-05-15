加藤産業の上期（10〜3月）業績は営業収益が前年比2.7％増の6269億2000万円、営業利益が同3％増の104億5000万円。営業総利益（463億円）が予算を上回り、販管費（359億円）が計画より抑えられたため、営業利益は当初の予想を9億5000万円上回った。ただ、通期計画は当初の計画通り増収減益とする。◇◇加藤和弥社長は決算会見で、業績と消費動向などについて次の通り語った。【業績について】第1四半期は上振れが大きかった