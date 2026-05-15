2シーズン連続の無冠が決まったレアル・マドリードでは、今年夏にチームの大幅な改革が行われるのは必至と見られていて、主力選手の去就についての関心が高まっている。こうした中、フェデリコ・バルベルデの動向も注目点の一つになっている。無尽蔵のスタミナを武器に攻守両面でチームに貢献できるバルベルデをめぐってはマンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティが獲得候補としてリストアップしているとされ、さら