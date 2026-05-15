ロサンゼルス郡都市交通局（LA Metro）は5月8日、地下鉄Dライン延伸プロジェクト第1区間を開業した。全長約6.3キロで、新たにWilshire/La Brea駅、Wilshire/Fairfax駅、Wilshire/La Cienega駅の3駅を開業した。コリアタウンのWilshire/Western駅から西側へ延伸し、ユニオン駅（ダウンタウン・ロサンゼルス）からビバリーヒルズのLa Cienegaエリアまで、乗り換えなしで約20分でアクセスできるようになった。Wilshire/Fairfax駅はLAC