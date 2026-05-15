Dr.ルルルンは、シンガポール航空便の搭乗者にフェイスマスク「シンガポール ルルルン（オーキッドの香り）」を5月2日から配布する。全日本空輸（ANA）とシンガポール航空の共同事業開始を記念したもの。4月中旬に実施した第1弾に続く第2弾。日本発シンガポール行きのシンガポール航空への搭乗者が対象となる。東京/羽田・成田、大阪/関西、名古屋/中部、福岡空港ののチェックインカウンターまたは搭乗口で1人1枚ずつ配布する。な