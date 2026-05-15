auじぶん銀行は、阪神タイガーズの夏季限定イベント「ウル虎の夏2026」にあわせたプレゼントキャンペーンを開始した。期間は5月15日～6月14日。条件を満たしたユーザーの中から、抽選で合計1080人に観戦チケットやオリジナルグッズが進呈される。 対象となる特典は、「ウル虎の夏2026」対象試合のペア観戦チケット、限定オリジナルジャージ、限定オリジナルグッズのタオルの三点。