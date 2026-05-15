演歌歌手の藤あや子が14日に自身のアメブロを更新。孫から誕生日プレゼントをもらったことを報告した。この日、藤は「びっくりしたプレゼント！！」というタイトルでブログを更新し「あっちゃんが貯めていたお小遣いで購入してくれたDIORのマキシマイザー」とプレゼントされた品の写真を公開した。続けて「誕プレ何がいい？って言ってくれたから負担にならない物をリクエスト」していたことを明かすも「それなのに受け取ってびっく