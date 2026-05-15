◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１５日、栗東トレセン昨年の２着馬クイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は、この日はＣＷコースで軽めの調整を行った。今回は西村淳也騎手との初コンビ。追い切りにも騎乗しており、福永助手は「ジョッキーも好感触をつかんでくれたようです」と信頼を寄せる。枠順は４枠７番に決定。昨年は８枠１６番だった