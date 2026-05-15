◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強）ソフトバンクのスタメンが発表され、この日出場選手登録をされた正木智也外野手が「６番・右翼」で出場する。牧原大成内野手の「２番」、柳田悠岐外野手の「５番」も今季初。今季２度目の３連敗を阻止するため、打線のつながりを生みたい。先発のマウンドには、上沢直之投手が上がる。以下はソフトバンクのスタメン１（中）周東２（二）牧原大３（左）近藤４（