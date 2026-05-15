◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強）楽天は１５日、ソフトバンク戦のスタメンを発表した。この日、１軍に再昇格したルーク・ボイト内野手が「６番・ＤＨ」でスタメン出場する。２年目の助っ人は今季、１軍では１８試合に出場して打率１割２分６厘、０本塁打、３打点。打撃不振にあえぎ、２日に出場選手登録を抹消されていた。２軍では実戦の中で状態を上げることに努めた。ファーム・リーグで出場全