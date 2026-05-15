元「国民的美少女」グランプリの女優・小田茜（４７）が近影を披露した。１５日までにインスタグラムで「＃女子旅はいいね」とプライベート姿を投稿。「＃コーヒーの後は＃街を散策しながら＃ショッピング」とリラックスして楽しんでいる様子だ。麦わら帽子でも際立つ美ぼうにフォロワーはほれぼれ。「セレブな帽子姿」「雰囲気が変わりましたね！」「世界一の美しさ」「めちゃ美人」「すごく綺麗です」「素敵です」と見ほれ