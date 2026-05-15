世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が欧州でも最強と指示された。創刊１１７年と、世界で最も伝統のある英ボクシング専門誌「ボクシング・ニュース（ＢＮ）」が日本時間１５日までに最新のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級の最強ランキング）を発表。１位に返り咲いた。井上は今月２日、東京ドームで前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者