漫画家の新條まゆ氏が15日、自身のXを更新。漫画『覇王▽愛人』（※▽＝ハートマーク）の“世界一腕の立つ殺し屋”が描かれたページの一部原稿が行方不明となっているとした件で、説明していたページは現在開催中のイラスト展で展示されており、実際には別のページが行方不明になっていると訂正した。【写真】実はイラスト展で展示中だった『覇王・愛人』“世界一腕の立つ殺し屋”のコマ投稿で、新條氏は「すすみません」と書