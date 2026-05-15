阪神・下村海翔投手（２４）が１５日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」でシート打撃に登板した。佐野、育成・西純ら打者１０人と対戦して被安打２の無四球、５奪三振。直球に変化球も交ぜながら合計３８球を投げ込み、実戦マウンドに向けて大きく前進した。下村は青学大から２０２３年ドラフト１位で阪神に入団。１年目に右肘のトミー・ジョン手術を受け、その後もリハビリを続けてきた。ここまで１、２軍戦ともに実戦登板は