『ジョン・ウィック』シリーズより、ドニー・イェン演じる盲目の暗殺者ケインのスピンオフ映画『Caine（原題）』に、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のビリー役で知られるデイカー・モンゴメリが出演することが明らかとなった。米が報じている。 オーストラリア出身のモンゴメリーは、「ストレンジャー・シングス」のビリー役で、危険な魅力と攻撃的な存在感を