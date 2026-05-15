ＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）は１４日、２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）決勝戦でハーフタイムショーを開催し、韓国のボーイズグループＢＴＳやマドンナ、シャキーラが出演すると発表した。だが、世界のサッカーファンは「ハーフタイムショーそのものがサッカーに馴染まない」との声を上げていると米紙ニューヨーク・ポストが伝えた。決勝戦は７月１９日に米東海岸・ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで行