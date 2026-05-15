メ～テレ（名古屋テレビ） 北アルプス・乗鞍岳の山岳道路「乗鞍スカイライン」が、冬季閉鎖期間を終えて開通しました。 「乗鞍スカイライン」は、高山市の平湯峠と標高2702メートルの乗鞍岳畳平を結ぶ全長14.4キロの山岳道路です。 冬季閉鎖期間を終えて15日朝開通し、定期バスの出発点となるほおのき平バスターミナルで出発式が行われました。 今年は積雪が少ないものの、「スカイライン」の途中