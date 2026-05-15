メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県各務原市の航空自衛隊岐阜基地で、殉職した隊員の追悼式が行われました。 岐阜基地では、1959年以降に航空機の墜落事故や訓練などで隊員15人が死亡しました。 追悼式は死亡した隊員の冥福を祈り、事故の再発防止を目指すため、2008年から毎年この時期に行われています。 今年は遺族ら96人が出席しました。 「日々すべての隊員が安全を確保することを強く意識しかけがえのない