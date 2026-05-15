「めっちゃ怖かったです」NCTのユウタが明かした“サセン”被害は、K-POPスターがどれほど私生活を脅かされてきたかを改めて感じさせるものだった。【写真】ユウタ、Snow ManメンバーとパシャリNCT／NCT 127のユウタとして活動する中本悠太は、5月12日に放送されたABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』に出演し、自身の恐怖体験として、いわゆる“サセン”の存在について語った。“サセン”とは、韓国語で「私生活（