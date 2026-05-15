【クレオパトラ 星辰と薔薇】 受注期間：5月15日～7月8日 2027年5月 発売予定 価格：27,800円 ファット・カンパニーは、フィギュア「クレオパトラ 星辰と薔薇」を2027年5月に発売する。受注期間は7月8日まで。価格は27,800円。 本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、ロイヤル所属の「クレオパトラ」が着せ替え「星辰と