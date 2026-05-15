【モデルプレス＝2026/05/15】元日向坂46の高瀬愛奈が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題となっている。【写真】“ヒカルの広報採用”話題の元日向坂「透明感すごい」ダークトーンイメチェンで雰囲気ガラリ◆高瀬愛奈、ダークトーンにイメチェンした姿公開高瀬は「髪の毛暗くしたよ つやつやになった」とつづり、動画を投稿。白い襟付きの半袖リブニットでぱっつん前髪の高瀬は、