【モデルプレス＝2026/05/15】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が5月14日、自身のInstagramを更新。腸を戻す料理を公開した。【写真「バチェラー」出身美女「ストイックで尊敬する」腸の体調戻す料理◆休井美郷、腸を戻す料理公開休井は「私の腸の体調、戻します週間」「小麦オンパレードの2週間で腸が荒れ狂っているとおもうので、腸を大切に戻す週間、開始」と記し