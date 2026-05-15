5月15日より全国公開がスタートする映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』でW主演を務める菅井友香さん、中村ゆりかさんにインタビュー。ドラマから7年後を描いた本作をふたりはどのように演じたのか。お互いに意見を出して、信頼し合いながら撮影できました女性同士の恋愛を繊細に描き、国内外で熱い支持を集める「チェイサーゲームＷ」シリーズが待望の映画化。“いつ×ふゆ”として愛されてきた樹（いつき）役を菅井友香さん