【純燼エイヤフィヤトラ 遠き旅へのピクニックVER.】 2027年8月 発売予定 価格：29,000円 グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「純燼エイヤフィヤトラ 遠き旅へのピクニックVER.」を2027年8月に発売する。価格は29,000円。 本商品はスマホゲーム「アークナイツ」より、オペレーター「純燼エイヤフィヤトラ」が専用コーデ「遠き旅への