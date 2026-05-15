長野と群馬県境の草津白根山について気象庁は15日、噴火警戒レベルを火口周辺規制の「2」から、活火山であることに留意の「1」に引き下げました。白根山の湯釜付近の地震活動は、今年3月ごろから低調な状態で推移し、地下の浅い部分の膨張を示す地殻変動は、4月上旬にはおおむね停滞しています。このため、湯釜火口から1キロの範囲に影響を及ぼす噴火の可能性は低くなったとしています。ただ、湯釜火口からおおむね500メート