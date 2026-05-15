上田市では、ヤマツツジが見頃を迎えています。初夏の日差しを受けて、鮮やかに花びらを広げるヤマツツジ。上田市真田町の御屋敷公園では約600株のヤマツツジが、見頃を迎えています。地元から「やっぱりヤマツツジの色は独特できれい」地元から「咲き方がすごい。木が大きいし」今年は、例年通り4月下旬から咲き始め、来週末まで楽しめそうだということです。15日の県内は、高気圧に覆われ、広い範囲で気温が上昇する見込みです。