家族や地域の安全を守るリーダーにと、松本市の小学6年生がセーフティーリーダーに任命されました。「よろしくお願いいたします」セーフティーリーダーに任命されたのは、松本市の信州大学附属松本小学校の6年生70人です。セーフティーリーダーへの委嘱は、子どもたちに防犯意識を高めてもらおうと行っているものです。児童は「詐欺とかを防