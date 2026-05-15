詩人の伊藤比呂美さんによる『婦人公論』の連載「猫婆犬婆（ねこばばあいぬばばあ）」。伊藤さんが熊本で犬3匹（クレイマー、チトー、ニコ）、猫3匹（メイ、テイラー、エリック）と暮らす日常を綴ります。今回は「四男あらわる」です（画：一ノ関圭）* * * * * * *犬猫との出会いは「縁」なのだ。『わたしのおとうさんのりゅう』で世話になった鈴木智彦さんの家で猫が仔を産み、鈴木さんのＸが仔猫だらけになった。そのとき、縁