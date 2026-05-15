2022年に実施された学習到達度調査（PISA）において、日本の15歳の読解力は81カ国中3位となり、2018年調査の15位から回復しました。そのようななか、「『読む力』があるだけで、人生は変わる。勉強はもちろん、仕事の理解力にも、人間関係にも、情報選別にも、すべての土台になる力なのです」と語るのは、5人に1人を東大合格に導いた経験を持つ、市野瀬教育研究所所長・市野瀬早織さんです。そこで今回は、市野瀬さんの初の著書『