長野市の中学校に車いすで教鞭をとる教頭先生がいます。突然の病気で生死の境をさまよいながらも復帰、特別な授業を企画しました。長野市の中学校で教頭を務める小泉一輝さん（47）。車いすで生活を送っています。信州大学附属長野中学校小泉一輝さん「体が動かないことも、なかなか病気が治らないことも、とてもつらかった」4年前、市の教育委員会で働いていたときに発症者が極めて少ないという「脳脊髄炎」と診断され、11日間