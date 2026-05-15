米津玄師が2026 NHKサッカーテーマとして書き下ろした新曲「烏」（読み：からす）が、6月15日に配信リリースされることが決定した。同日は、サッカー日本代表が「FIFAワールドカップ2026」初戦・オランダ戦を迎える日でもある。【写真】クール…！米津玄師の横顔アーティスト写真「烏」は、5月10日放送のNHK『サンデースポーツ』内で1コーラス映像が初解禁され、現在はNHKサッカー公式Xでも公開中。FIFAワールドカップやJリー