きのう、東京・江戸川区で観光バスが電柱に突っ込んだ事故を受け、警視庁がバスの運行会社に家宅捜索に入りました。きのう午前5時すぎ、江戸川区大杉の道路で、観光バスが歩道に乗り上げて電柱に突っ込みました。事故当時、バスは回送中で乗客はおらず、男性運転手が病院に運ばれました。この事故を受け、警視庁はきょう午前9時半ごろから、道交法の過失建造物損壊の疑いで、男性運転手が勤務する江戸川区内のバス運行会社「吉祥リ