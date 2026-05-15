【ニューヨーク＝木瀬武】１５日の外国為替市場で、対ドルの円相場は一時１ドル＝１５８円台半ばまで下落した。政府・日本銀行がドル売り・円買いの為替介入に踏み切った４月３０日以来、約２週間ぶりの円安・ドル高水準となる。米国の物価関連統計で高水準の伸びが続いており、市場でインフレ（物価上昇）再燃への警戒感が強まっている。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が後退し、日米金利差を意識した円売り