フィギュアスケートのりくりゅうペアの三浦璃来選手が14日、自身のSNSを更新。前日13日に、現役引退会見を行った坂本花織選手との微笑ましい思い出の動画を公開しました。21年にわたる競技人生に幕を下ろした坂本選手。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア団体でともに戦い銀メダルを獲得した三浦選手と木原龍一選手も、今シーズンで現役引退を発表し、4月28日に会見を行っていました。リンク外でも親交が深いことで知られる3人。