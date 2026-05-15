JR東日本のロゴ15日午前11時ごろ、JR大宮駅（さいたま市）構内で発生した停電の影響で、駅付近を走行するなどしていた東北新幹線や上越新幹線の一部列車が運転を見合わせた。JR東日本によると、約30分後に運転を再開した。JR東によると、カラスが架線に飛来し、感電して停電したとみられる。東北、上越新幹線は上下計10本が遅れ、約4500人に影響した。北陸、山形新幹線にも遅れが出た。