男性アイドルグループ「B＆ZAI」メンバーの本高克樹が15日、MCを務める日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜午前9時）に出演。自転車のながらスマホによる交通違反の多さに驚いた。4月から始まった自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度が導入1カ月で、2147件もの青切符が交付されていたことが警察庁のまとめで分かった。違反別の内訳として「一時不停止」が846件で最も多く、次が「ながらスマホ」の713件、信号無視298件だ