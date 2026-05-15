黄川田男女共同参画担当大臣が国際会議に出席するため中国・上海市を訪問しています。高市総理の「台湾有事」を巡る国会答弁の後、閣僚が中国を訪れるのは初めてです。黄川田大臣は、15日に開催されるAPEC＝アジア太平洋経済会議の閣僚級会合「女性と経済フォーラム」に出席するため、14日から上海市を訪問しています。黄川田大臣：（Q．日中関係が悪化する中ですが？）APEC「女性と経済フォーラム」ですので、そのテーマに沿って