時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは大阪府の60代の方からのお便り。毎年参加している年賀状の仕分けバイトに、今年も行ったところ――。* * * * * * *少なくなる年賀状年末に10日間、郵便局で年賀状を仕分けるアルバイトをした。毎年参加している