タレント武井壮（53）が15日までに自身のSNSを更新。米ハードロックバンド「MR.BIG」やB'zのギタリスト松本孝弘を中心としたHR／HMバンド「TMG」のボーカル、エリック・マーティン（65）と撮影した動画を公開し、驚きの声が寄せられている。武井はインスタグラムやThreadsで「Mr.BIGのエリック・マーティン明後日から大阪でジャパンツアー開幕だよ！！皆さんぜひ！！」と呼びかけ、「You are the one who wants to be with him!!