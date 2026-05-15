女優の夏樹陽子さんは、5年前に骨折して以来、《骨活（ほねかつ）》に力を入れているのだそう。女性のための整形外科クリニックで骨粗しょう症を専門に扱う伊藤薫子先生に、衝撃や圧迫に負けない体づくりの方法を学びます。（構成：上田恵子撮影：大河内禎）骨活のポイントは…* * * * * * *身をもって知った骨の大切さ夏樹はじめまして。以前、右手首を骨折して大変な思いをしたので、今日はお話をうかがえるのを楽しみに来ま