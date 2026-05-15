2人組YouTuber・水溜りボンドのトミーさんは5月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。編集ミスが多発した動画を非公開にしたことを報告し、謝罪しました。【トミーの謝罪ポスト全文】「体制を整えます」トミーさんは「本日のとみビデオ、編集のミスが異常量発生しており、見るに堪えないと判断したため非公開にします」と報告。「全ては動画を確認し公開僕の責任です。今後こういう事が起きないよう気を引き締めます。また、動画のコ