All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ディズニーリゾートに関するアンケートを実施しました。その中から、好きな「ディズニーシーのレストラン」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：S.S.コロンビア・ダイニングルーム／30票アメリカンウォーターフロントに停泊する豪華客船S.S.コロンビア号にあるダイニング。20世紀初頭のエレガントな雰囲気