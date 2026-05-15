女性に起こる体の不調、病院に相談できていますか？食生活の変化などの影響で、女性特有の「婦人科がん」は増えています。そこで今回は、婦人科がんの基礎知識や、がんに関するアンケート調査、卵巣がんを早期発見、治療した演歌歌手・市川由紀乃さんの体験談を紹介し、受診や検診の大切さについて考えます。（婦人公論.jp編集部）【写真】がん検診を受けない理由の1位は…* * * * * * *ワクチンで予防できる子宮頸がん婦人科が