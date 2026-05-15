伊勢丹のあの柄が缶になります。資生堂パーラーは、「資生堂パーラー 伊勢丹新宿店」のリニューアルオープンを記念し、伊勢丹の象徴ともいえるタータン「マクミラン/イセタン」をデザインに採用した限定商品を、5月20日より発売すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回登場する「花椿ビスケット32枚入限定缶 マクミラン」は、資生堂パーラーのロングセラー「花椿ビスケット」の限定缶。価格