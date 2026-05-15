ももいろクローバーZの玉井詩織さんは5月14日、自身のInstagramを更新。セルフィーを披露し、ファンから大きな反響を呼んでいます。【写真】玉井詩織のイケメン自撮りショット「イケカワだ、、、」玉井さんはセルフィーを3枚投稿。おそらくすっぴんのようですが、とても美しいです。ウルフカットのショートヘアの髪形も相まってボーイッシュな魅力が感じられます。コメントでは「れ、レベチ…！」「爆イケやん」「あまりにもイケて