中国石油化工集団（中国石化）は13日、四川省資陽東峰シェールガス田の確認埋蔵量2356億8700万立方メートルが中国自然資源部の専門家グループによる審査を通過したと発表した。中国に超深部1000億立方メートル級シェールガス田が誕生し、シェールガスの探査・開発が深度4500メートルを超える超深部という新たな領域へと前進し、中国のシェールガス開発が深部から超深部への飛躍を実現した。新華社が伝えた。資陽東峰シェールガス田