All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、大阪府在住62歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：みやひろ年齢性別：62歳男性同居家族構成：本人、妻（55歳）、長女（29歳）、長男（25歳）居住地：大阪府住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：正社員世帯年収：本人500万円、配偶者400万円現預金：720万円リスク資産：280万円「楽天銀行の定期