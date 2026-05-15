実際にどっちの方が扱いやすいの？さまざまな観点から徹底比較 2025年11月に排ガス規制が強化されたことで、長く身近な移動手段として親しまれてきた原付一種の生産が10月末をもって終了しました。これにともない、新車の原付一種を手に入れることはほぼ不可能となりました。では、原付一種に代わる手軽なモビリティとして、どのような選択肢が浮かび上がるのでしょうか。【画像】どんなモデルがある？ ホンダとヤマハの「新基準