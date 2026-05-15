KDDIは、サブスクリプションサービス『Pontaパス』の会員特典として、iOS向け『Pontaパス』アプリ内でトビラシステムズのデータベースを活用した「迷惑メッセージ・電話ブロック」機能が4月9日より提供されている。 『Pontaパス』は、約1,500万人が利用している月額548円のサブスクリプションサービス。今回の機能追加により、ユーザーは従来必要だった専用アプリのインストӦ