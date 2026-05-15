Photo: 山田卓立 気象庁によると日焼け対策をすべきなのは、実は真夏よりも5月。シミやたるみの原因となるUV-Aは、7、8月よりも5月にピークを迎える。そして同じタイミングで降り注ぐのが、太陽光の大半を占める「近赤外線」だ。ミレーの「ソルメッシュフーディ」（税込14,300円）は、この紫外線と近赤外線を同時にブロックする新素材SOLAMENT®を採用。日焼け対策だけではなく、シミや