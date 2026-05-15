焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は、5月19日（火）から、リラックマとのコラボキャンペーンを、全国の店舗で開催する。【写真】斬新wキイロイトリの趣味”貯金”をイメージしたプリン■オリジナルグッズも販売今回開催されるのは、遊び心あふれるコラボメニューの提供をはじめ、オリジナルグッズの販売やオリジナルポストカードの先着プレゼントなどを展開するキャンペーン。コラボメニューは、リラックマの大好物である